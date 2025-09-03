Logo R7.com
Câmeras do sistema Smart Sampa detectam criminosos usando placas falsas em motos em São Paulo

Apenas entre junho e julho de 2025, cerca de 9 mil placas informativas decorativas (BRA-49CC) foram flagradas pelo sistema no estado

Balanço Geral|Do R7

O sistema de câmeras inteligentes Smart Sampa detectou um alto volume de motocicletas com placas falsas circulando pela capital paulista. A placa BRA-49CC, que serve como modelo informativo decorativo das placas Mercosul, é usada por criminosos para burlar a identificação dos veículos usados em assaltos. Apenas entre junho e julho de 2025, cerca de 9 mil placas como esta foram flagradas pelo sistema de câmeras inteligentes em São Paulo.


Em um caso mais recente, a Guarda Civil Metropolitana foi quem identificou o modelo usado em um veículo. Houve perseguição e os guardas conseguiram alcançar e prender o motociclista, além de apreender a moto, na última terça-feira (2). O veículo estava com a placa original escondida embaixo do banco, segundo os agentes que realizaram a prisão.

