Câmeras do sistema Smart Sampa detectam criminosos usando placas falsas em motos em São Paulo

O sistema de câmeras inteligentes Smart Sampa detectou um alto volume de motocicletas com placas falsas circulando pela capital paulista. A placa BRA-49CC, que serve como modelo informativo decorativo das placas Mercosul, é usada por criminosos para burlar a identificação dos veículos usados em assaltos. Apenas entre junho e julho de 2025, cerca de 9 mil placas como esta foram flagradas pelo sistema de câmeras inteligentes em São Paulo.



