Câmeras do sistema Smart Sampa detectam criminosos usando placas falsas em motos em São Paulo
Apenas entre junho e julho de 2025, cerca de 9 mil placas informativas decorativas (BRA-49CC) foram flagradas pelo sistema no estado
O sistema de câmeras inteligentes Smart Sampa detectou um alto volume de motocicletas com placas falsas circulando pela capital paulista. A placa BRA-49CC, que serve como modelo informativo decorativo das placas Mercosul, é usada por criminosos para burlar a identificação dos veículos usados em assaltos. Apenas entre junho e julho de 2025, cerca de 9 mil placas como esta foram flagradas pelo sistema de câmeras inteligentes em São Paulo.
Em um caso mais recente, a Guarda Civil Metropolitana foi quem identificou o modelo usado em um veículo. Houve perseguição e os guardas conseguiram alcançar e prender o motociclista, além de apreender a moto, na última terça-feira (2). O veículo estava com a placa original escondida embaixo do banco, segundo os agentes que realizaram a prisão.
