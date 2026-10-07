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Caminhada do Amor reúne casais no dia 24 de outubro para fortalecer relacionamentos

10ª edição do evento acontece no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, com a participação de Renato e Cristiane Cardoso

Balanço Geral|Do R7

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No sábado, dia 24 de outubro, acontece a 10ª edição da Caminhada do Amor, um evento dedicado a casais que querem cuidar e fortalecer o relacionamento. Em São Paulo, a caminhada será realizada no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital. E, para falar sobre essa iniciativa, o Balanço Geral recebeu Renato e Cristiane Cardoso, escritores, articulistas, palestrantes internacionais e conselheiros familiares e matrimoniais, além de autores dos best-sellers Casamento Blindado e Namoro Blindado. Não perca!

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