Caminhão desgovernado bate em carro e invade casa em Barueri (SP)

A Defesa Civil vai avaliar a estrutura de uma casa em Barueri (SP), depois que um caminhão sem freio colidiu com a residência e três veículos estacionados. Durante o incidente, os moradores estavam almoçando. Eles saíram ilesos e, agora, estão abrigados na casa de parentes. Os moradores aguardam o ressarcimento pelos danos materiais e esperam ser encaminhados para um local mais seguro. O cachorro da família ficou ferido, mas já recebeu atendimento veterinário e está bem. O motorista não estava no caminhão no momento do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!