Caminhão roubado tomba em rodovia de SP e criminoso fica preso nas ferragens

Uma carreta tombou no quilômetro 18 da rodovia Castelo Branco e os bombeiros descobriram que o condutor preso nas ferragens era suspeito de ter roubado o veículo e sequestrado o dono. A carreta transportava 32 toneladas de alimento. O dono do caminhão não ficou ferido, já o suspeito que estava na condução está hospitalizado. Outros dois homens que também estavam no veículo conseguiram fugir.