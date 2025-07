Caminhoneiro e ajudante são sequestrados por criminosos após alerta falso de fumaça nos pneus

Um motorista de caminhão e seu ajudante foram sequestrados na Grande São Paulo. Após descarregarem a carga em Guarulhos e iniciarem o retorno para Campinas, eles foram abordados por criminosos que usaram uma tática conhecida. As vítimas relataram que dois homens em uma moto avisaram sobre uma suposta fumaça nos pneus. Ao pararem para verificar, foram surpreendidas pelos criminosos, que bloquearam a passagem do caminhão. Os dois foram mantidos reféns em uma área de mata até serem resgatados pela Polícia Militar. Um revólver foi apreendido com os suspeitos, que já possuem antecedentes criminais.



