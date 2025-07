Cantor Lucas Lucco e o pai são indiciados por estelionato e acusados de associação criminosa em GO

O cantor Lucas Lucco e o pai dele foram indiciados pela Polícia Civil por estelionato, além de serem acusados de associação criminosa e falsidade ideológica em Goiás. Os indiciados agiram junto de um falso advogado, que é um ex-funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A ação que a polícia investigou por quatro meses se trata de uma tentativa de golpe em um empresário do ramo automobilístico do estado. Lucco tentou trocar um carro raro do empresário por dois que o cantor tinha. No entanto, os veículos negociados pela celebridade estavam em financiamento, fato que foi omitido nas negociações. O indiciado disse que não sabia que os seus próprios veículos estavam alienados.



