Capital paulista registra 35 novos ataques contra ônibus nas últimas 24 horas

A cidade de São Paulo registrou 35 novos ataques a ônibus nas últimas 24 horas. A polícia investiga uma possível coordenação entre jovens por meio da internet, com ataques organizados por região. Até o momento, foram contabilizados 235 ataques apenas na capital e mais de 400 no estado. O especialista em transportes, Adamo Bazani, destaca que as investigações identificaram rotas específicas de ataques, com revezamento entre regiões como São Bernardo do Campo, Diadema e Zona Sul, em diferentes dias. Os sindicatos do setor repudiam os atos e solicitam medidas da polícia. O Departamento Estadual de Investigações Criminais realizará uma coletiva para discutir as hipóteses sobre os ataques.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!