Carros estacionados nas ruas da zona norte de SP viram alvos de homem misterioso

Um homem foi flagrado riscando carros durante a madrugada na zona norte de São Paulo, causando danos a pelo menos 200 veículos em bairros como Mandaqui, Casa Verde e Lauzane Paulista. Câmeras de segurança registraram o suspeito, que usava pedaços de madeira e uma pedra para desenhar nos carros. Lucas da Silva, um dos moradores afetados, contou que o homem sofre de problemas mentais, agravados após a morte do irmão. Segundo ele, o suspeito se chama Nelson, mas as vítimas ainda não sabem onde ele mora. A polícia investiga o caso, enquanto os moradores registram boletins de ocorrência online. A Secretaria de Segurança Pública afirma que, até o momento, não identificou os registros, mas se coloca à disposição das vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!