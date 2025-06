Casal adota bode como animal de estimação e encanta vizinhança com as qualidades do pet Sociável, Bafo costuma interagir com moradores da região e já foi adestrado para algumas brincadeiras

25/06/2025

