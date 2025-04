Casal americano fica preso por um mês em Cancún, no México, acusado de fraude em resort de luxo

Paul Akeo, de 58 anos, e sua esposa Christy, de 60 anos, moradores do Michigan (EUA), foram presos em Cancún, cidade turística no México, sob acusação de terem aplicado um golpe em um resort de luxo. O casal adquiriu uma cota compartilhada de um quarto de hotel há quatro anos, e, após contestar cobranças no valor de R$ 700 mil, decidiu rescindir o contrato e pedir o ressarcimento do valor no cartão de crédito. Essa rede de hotéis acusou o casal de fraude. Eles ficaram detidos em um presídio de segurança máxima no México por um mês e foram soltos com a ajuda de advogados e do governo dos Estados Unidos.



