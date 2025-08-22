Casal de cadeirantes cruza o Brasil em carro adaptado e sonha em chegar ao Alasca

Sthéfanie Déa e John Ferraz, um casal de cadeirantes, transformaram a vida em uma aventura sobre rodas. Há um ano, venderam a casa e colocaram os sonhos em um carro adaptado, iniciando uma jornada que já passou por 20 estados brasileiros. Com planos de chegar até o Alasca, enfrentam desafios diários de acessibilidade, como a ausência de banheiros adaptados e calçadas sem estrutura. Os dois compartilham tudo nas redes sociais, inspirando milhares com a força e a leveza de quem decidiu viver sem limites.



