Casal de turistas morre após ser arrastado pela água durante passeio em cachoeira em MG

Thássia de Almeida, de 36 anos, e Leone Barbosa, de 38, morreram após terem sido arrastados por uma ‘cabeça d'água’ durante um passeio em uma cachoeira, em um cânion, em Minas Gerais. O fenômeno da ‘cabeça d'água’ ocorre quando chove muito na cabeceira de um rio e essa água cai com mais volume e força pela cachoeira. O casal estava em um grupo com mais oito pessoas, mas somente os dois morreram. O Corpo de Bombeiros interditou o local.



