Casal escapa de ser atingido por pedaços de foguete que explodiu durante decolagem

Um casal da Flórida decidiu passar férias nas Ilhas Turcas e Caicos quando ouviu um barulho estranho no céu. Inicialmente, pensaram ser uma chuva de meteoros. No entanto, descobriram que eram destroços do foguete Starship, da SpaceX, que explodiu após a decolagem. O casal, impressionado com o fenômeno, decidiu guardar alguns pedaços que encontraram. Desde então, receberam propostas para vender os destroços, mas, por enquanto, preferem mantê-los como recordação.