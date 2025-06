Caso Adalberto: Família não reconhece uma das calças encontradas pela polícia

A diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e delegada responsável no caso do empresário Adalberto, Ivalda Aleixo, disse que uma das calças encontradas pela polícia na região do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, não é dele. Adalberto Júnior, de 36 anos, foi encontrado morto sem calças, meias e calçados, na zona sul da cidade, dentro de um buraco de uma obra. Ele desapareceu na sexta-feira (30) e o diagnóstico preliminar dos peritos é de que tenha morrido no domingo (1º). O corpo, no entanto, foi encontrado sem marcas de violência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!