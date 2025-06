Caso Adalberto: nova perícia detecta material biológico em carro de empresário encontrado morto

O caso do empresário Adalberto Junior ganha um novo capítulo com a descoberta de materiais biológicos no carro dele, encontrado morto dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A polícia está analisando para determinar a origem desse material. Além disso, uma peça de roupa apreendida não foi reconhecida pela família como de Adalberto. Uma câmera, que costumava estar anexada ao seu capacete, está desaparecida e sua localização pode ser crucial, já que pode conter as últimas imagens dele com vida. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue colhendo depoimentos e aguardando laudos periciais para elucidar a causa da morte do empresário.



