Caso Adalberto: vestígios de sangue encontrados no carro do empresário são de mulher desconhecida

A polícia investiga a morte do empresário Adalberto Júnior, encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos. Ele havia desaparecido no dia 30 de maio, após participar de um evento de motos no local. Vestígios de sangue encontrados em seu carro, pertencentes a uma mulher ainda não identificada, tornam o caso ainda mais misterioso. As investigações tentam esclarecer a ligação entre esse material e o desaparecimento do empresário.



