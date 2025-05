Caso Amanda: delegado destaca frieza do assassino ao confessar crime

Carlos Eduardo confessou ter jogado o corpo da da ex-companheira, a produtora Amanda, no rio Tietê, em São Paulo. O irmão de Carlos foi preso por ajudar a ocultar o corpo. Imagens mostram ambos transportando o cadáver até um veículo. A Polícia Civil investiga o crime e procura o corpo nas margens do rio. Os irmãos foram autuados por feminicídio e ocultação de cadáver. O delegado do caso, José Luiz, destacou a frieza de Carlos em sua confissão, que ocorreu após a apresentação de imagens que contradiziam suas declarações iniciais. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral. Veja!



