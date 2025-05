Caso Amanda: família da produtora insiste na continuidade das buscas pelo corpo dela no rio Tietê

A família da produtora de eventos Amanda Caroline, de 32 anos, pede às autoridades que continuem as buscas pelo corpo dela, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas sob a alegação de que não havia indícios que permitissem a continuidade da operação. O ex-marido de Amanda, Carlos Eduardo Ribeiro, foi preso junto ao irmão dele pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Ele confessou o assassinato e a desova do corpo no rio Tietê, onde os bombeiros concentravam as buscas. Amanda desapareceu no dia 18 de maio.



