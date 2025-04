Caso Ana Beatriz: polícia investiga se há mais envolvidos na morte da bebê

A mãe de Ana Beatriz passou, nesta quarta (16), por audiência de custódia em Maceió (AL) após confessar que escondeu o corpo da filha no quintal. O corpo foi encontrado dentro de um armário com produtos de limpeza. A família espera a liberação do corpo para velório e sepultamento. A polícia investiga se o corpo foi colocado no armário após buscas anteriores na residência.



