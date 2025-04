Caso Bruna: polícia desconfia que suspeito foi julgado por tribunal do crime

O caso da estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, mestranda em História na USP, ganhou novos desdobramentos com a morte do principal suspeito, Esteliano José Madureira, de 43 anos. Ele foi encontrado sem vida na zona sul de São Paulo, com cerca de dez perfurações por objeto cortante e sem marcas de tiro. A polícia investiga se ele foi executado por um tribunal do crime, supostamente ligado ao PCC, como punição pelo assassinato de Bruna. Ela desapareceu em 13 de abril após visitar o namorado e teve o corpo localizado dias depois com sinais de violência, na zona leste da capital. Esteliano havia sido identificado com ajuda de inteligência artificial e por reconhecimento de testemunhas. Ele teve a prisão temporária decretada, mas foi morto antes de ser detido.



