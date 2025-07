Caso de modelo holandesa que caiu do 20º andar de prédio na Malásia volta a ser investigado

A Justiça reabriu as investigações do caso da modelo holandesa Ivana Smit, de 18 anos, que morreu após ter caído do 20º andar de um prédio na Malásia após oito anos. Em 2017, a polícia encerrou o caso, considerando-o um acidente. No entanto, erros graves dos investigadores foram encontrados. O corpo dela tinha hematomas e havia material genético de um magnata do mercado financeiro sob as unhas de Ivana, mas, mesmo assim, o caso foi encerrado na época. A Justiça ordenou a reabertura das investigações após insistência da família da vítima e condenou o governo da Malásia a pagar mais de R$ 1 milhão à mãe dela.



