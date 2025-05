Caso Fernanda Bonin: Investigação do assassinato de professora avança com novas prisões

A polícia segue investigando o assassinato da professora de matemática Fernanda Bonin. Um avanço ocorreu com a prisão de João Paulo, identificado por impressões digitais no veículo da vítima. Ele revelou que Fernanda Fazio, ex-companheira da vítima, é a mandante do crime. Além dela, mais três pessoas são procuradas, incluindo uma mulher. O caso é tratado como feminicídio.



