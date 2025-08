Caso Izabele: homem que se encontrou com a jovem nega envolvimento na morte dela em Manaus (AM)

Um homem que se encontrou com a jovem de 15 anos Izabele Dinelly Martins, encontrada com ferimentos graves em uma rua em Manaus (AM), negou participação na morte dela. O entrevistado teria se encontrado com ela e a levado de carro até uma universidade, onde a jovem pediria um motorista por aplicativo. No entanto, uma câmera de segurança flagrou Izabele andando desorientada na rua, pouco antes do local em que foi encontrada gravemente ferida, com sinais de espancamento e o cabelo e as sobrancelhas raspados. Confira detalhes do caso na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!