Caso Larissa Manuela: padrasto confessa crime em depoimento e diz que tinha medo de traição

Em depoimento, Diego Sanches, assassino confesso da menina Larissa Manuela, de 10 anos, revelou que tem trauma devido a um relacionamento anterior. Ele disse que foi traído e chegou a atentar contra a própria vida. Pouco antes da morte de Larissa, ele e Adenúzia, mãe da menina, tiveram pequenas discussões e a mulher mudou a senha do celular. Ao questionar a criança sobre a atitude da mãe, a menina afirmou que ele tinha sido traído e ele a atacou com uma faca. Diego acredita que Larissa morreu no primeiro golpe, porque ela não teve mais reação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!