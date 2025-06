Caso Larissa Manuela: pai da menina diz que assassino sabia que ela estava sozinha

Pai da menina Larissa Manuela, encontrada morta em Barueri na última sexta-feira (13), Cícero Regivan de Lucena disse ao Balanço Geral que o autor do crime sabia que a criança de 10 anos estava sozinha e usou isso para matá-la. Ele ainda afirmou não conhecer Diego, pai de Larissa e apontado pela mãe da criança como principal suspeito de ser o assassino. Já Diego negou anteriormente qualquer envolvimento no caso e disse que estava trabalhando no momento da execução.



