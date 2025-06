Caso Nelson: polícia acredita que irmão do suspeito de matar empresário tenha ajudado no crime

A polícia investiga a participação de Murilo Couto, irmão de Marlon Couto, acusado de assassinar o empresário Nelson Carreira, no crime ocorrido no interior de São Paulo. Câmeras de segurança da Rodovia Anhanguera registraram Murilo dirigindo um carro no dia do assassinato. Segundo as investigações, ele teria trocado de veículo com Marlon após o corpo de Nelson ser jogado no Rio Grande, em Miguelópolis (SP). Além disso, a polícia apura se Murilo ajudou a organizar uma dedetização no barracão da empresa de Marlon no dia do crime. Essa seria uma desculpa para dispensar os funcionários e usar o local como emboscada. Nelson foi morto a tiros durante uma suposta reunião. Marlon segue foragido.



