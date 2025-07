Caso Nicolly: avó de adolescente que matou a jovem diz que não sabia do crime antes de abrigá-lo

A avó do adolescente de 17 anos que matou e esquartejou Nicolly, de 15, em Hortolândia (SP), disse que não sabia que o jovem era responsável pelo assassinato. Ela abrigou o neto e a então namorada dele, coautora do assassinato, na casa dela, no Paraná. A avó dirigiu cinco horas de carro para buscar o jovem depois de ele ter dito que estava sendo ameaçado pelo PCC, maior facção do estado de São Paulo. Nicolly foi morta e esquartejada no mesmo dia em que desapareceu. O jovem e a namorada foram apreendidos e a Justiça determinou a internação provisória dos menores. As buscas pelos restos mortais da vítima continuam.



