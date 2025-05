Caso Rafael Miguel: polícia faz reconstituição do crime que matou jovem ator e família

Policiais estão fazendo, na tarde desta terça-feira (6), a reconstituição da morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel. A defesa de Paulo Cupertino pediu e a Justiça autorizou a reconstituição na estrada do Alvarenga, na zona sul da capital. Os advogados de defesa e acusação vão estar lá, acompanhando os trabalhos da polícia científica. Depois disso, acontece o julgamento de Paulo Cupertino, nos dias 29 e 30 de maio. O crime aconteceu há seis anos, quando Rafael e os pais dele foram até a casa do réu para conversar sobre o relacionamento do jovem com a filha do acusado. As vítimas foram baleadas e morreram no local.



