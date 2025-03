Caso Vitória: conheça Maicol, único suspeito preso pela morte da jovem até o momento

O assassinato de Vitória Regina está ligado a três suspeitos, com Maicol sendo o único deles preso até agora. Contradições no depoimento dele sobre a noite do desaparecimento de Vitória reforçaram a decisão judicial para sua detenção. Na noite em que a jovem sumiu, vizinhos contaram para a polícia que notaram uma movimentação estranha na casa onde Maicol mora com a mulher. Ele teria entrado e saído com o carro na garagem várias vezes. Os vizinhos também relataram que ouviram gritos no dia. A perícia encontrou manchas de sangue no porta-malas no de seu carro. O material foi enviado para exames de DNA. Peritos também descobriram que o veículo tinha passado por uma limpeza, que ia além de água e sabão: havia vestígios de produtos químicos fortes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!