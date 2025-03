Caso Vitória: Justiça autoriza que Maicol não participe da reconstituição do crime

Nesta quarta-feira (26), a Justiça acatou o pedido da defesa de Maicol dos Santos, único suspeito preso por envolvimento no assassinato da jovem Vitória Regina em Cajamar (SP), e autorizou que ele não participe da reconstituição do crime. A defesa de Maicol dos Santos fez a solicitação na última terça-feira (25). A Justiça ainda determinou que a perícia psicológica do suspeito, que revelará se o perfil dele é o de um psicopata, deve ser solicitada formalmente. A Polícia Civil deve fazer o pedido, pois acredita que ele se encaixa no perfil.



