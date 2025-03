Caso Vitória: morador diz que pegou o mesmo ônibus que a jovem antes dela desaparecer em SP

A polícia investiga o desaparecimento de Vitória, de 17 anos, na Grande São Paulo. Um morador, que estava no mesmo ônibus que a jovem, é apontado como uma das últimas pessoas a vê-la. Ele relatou à polícia que Vitória não aparentava ter medo antes de desaparecer. No entanto, ela enviou mensagens para uma amiga mencionando temor após ser abordada por dois homens em um ponto de ônibus.



