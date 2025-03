Caso Vitória: polícia encontra casa suspeita e segue pistas na zona rural de Cajamar (SP)

A polícia está fazendo uma varredura na zona rural de Cajamar, Grande São Paulo, em busca do cativeiro onde a jovem Vitória pode ter sido mantida. Os investigadores visitaram várias residências e conversaram com familiares e conhecidos da vítima para coletar informações sobre possíveis desavenças. Uma casa suspeita foi encontrada.



