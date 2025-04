Catador de recicláveis morre atropelado por carro em alta velocidade na zona leste de São Paulo

Um carro em alta velocidade atropelou e matou Rudival Santos, um catador de materiais recicláveis de 40 anos, em um trecho da avenida São Mateus, na zona leste de São Paulo. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo passou na via, cujo limite é de 30 km/h. O motorista parou o carro um pouco a frente do atropelamento, expulsou a mulher que estava no banco do carona e seguiu viagem. A polícia segue procurando pelo motorista do Fiesta prata com a frente amassada, que atropelou, matou e fugiu sem prestar socorro.



