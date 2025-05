Cliente de restaurante se irrita com fila de espera e derruba bandeja de garçom

Em um restaurante de frutos do mar em Miami, um cliente derrubou de propósito uma bandeja carregada por um garçom, conforme captado por câmeras de segurança. O homem, que já havia demonstrado mau comportamento, foi convidado a se retirar e deixou o local antes da chegada da polícia. O incidente gerou uma onda de apoio local e nacional ao garçom, com pessoas oferecendo gorjetas e comprando refeições para compensar o transtorno.



