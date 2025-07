Clínica coloca substâncias falsas em canetas emagrecedoras na Grande São Paulo

A Polícia Civil descobriu uma clínica que fabricava canetas emagrecedoras falsificadas na Grande São Paulo. A clínica comprava canetas com insulina do Paraguai. Depois, retirava o medicamento e colocava outra substância dentro para vendê-la como uma caneta emagrecedora, com um preço mais acessível. Os medicamentos produzidos ali eram vendidos como cosméticos, sem a necessidade de passarem pela supervisão da vigilância sanitária.



