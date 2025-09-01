Coletora de recicláveis tem carroça incendiada por motoqueiro em bairro nobre de São Paulo

A coletora de materiais recicláveis Elismaura Pereira teve a carroça incendiada e destruída por um motoqueiro na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo. As câmeras de segurança do local flagraram a ação. O motociclista passou com a mochila nas costas, olhando para os lados, de noite. Quando ele percebeu que não haviam testemunhas, ateou fogo na carroça, que estava estacionada na rua e carregada de materiais recicláveis.



