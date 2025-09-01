Coletora de recicláveis tem carroça incendiada por motoqueiro em bairro nobre de São Paulo
Elismaura Pereira vive de reciclagem há mais de 30 anos no bairro Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo, e, dessa forma, criou os seis filhos
A coletora de materiais recicláveis Elismaura Pereira teve a carroça incendiada e destruída por um motoqueiro na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo. As câmeras de segurança do local flagraram a ação. O motociclista passou com a mochila nas costas, olhando para os lados, de noite. Quando ele percebeu que não haviam testemunhas, ateou fogo na carroça, que estava estacionada na rua e carregada de materiais recicláveis.
Elismaura mora no bairro em que trabalha desde antes de o local ter sido tomado por prédios e condomínios de luxo. Ela vive de reciclagem há mais de 30 anos, e, dessa forma, criou os seis filhos. Welington Marcelino, um dos filhos de Elismaura, é quem ajuda a mãe nas coletas diárias. Ele tem paralisia cerebral e acompanha Elismaura com um triciclo adaptado.
