‘Comboio do Cão’: advogada é presa suspeita de integrar facção que faz concorrência com o PCC, no DF

A advogada Maura Alves Mariano, de 43 anos, foi presa no Distrito Federal, suspeita de integrar facção criminosa que faz concorrência com o Primeiro Comando da Capital. Estudiosos acreditam que a organização conhecida como ‘Comboio do Cão’ tenha surgido durante o início dos anos 2000, quando Marcola, o principal líder do PCC, ficou preso no Distrito Federal. A Polícia Civil, no entanto, acredita que a facção nasceu em 2012, quando praticava tráfico de drogas em estacionamentos do DF. Confira mais detalhes na reportagem.



