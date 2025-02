Condomínio em SP é aterrorizado por criminosos e sofre pelo menos sete assaltos em duas semanas

Um condomínio na região central de SP vem sendo aterrorizado por criminosos armados. Foram pelo menos sete assaltos em apenas duas semanas no local. Os ladrões rendem moradores com violência, roubam e fogem. A polícia acredita que os mesmos bandidos são responsáveis pelos crimes. Eles aproveitam uma escada que fica em um viaduto, perto da entrada do condomínio, para fugir depois dos roubos.