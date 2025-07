Confira os pontos cegos dos ônibus que causam tantas mortes por atropelamento em SP

O Balanço Geral foi até uma garagem de ônibus para mostrar de perto quais são os pontos cegos dos motoristas, que acabam causando tantos acidentes fatais na cidade de São Paulo. Recentemente, dois destes acidentes chamaram a atenção na zona leste da capital paulista. Dois idosos morreram no mesmo cruzamento, atropelados por ônibus que faziam a mesma curva, com um intervalo de um mês entre os dois casos. Os motoristas até tentaram prestar socorro, mas os idosos não resistiram. Confira mais detalhes na reportagem!



