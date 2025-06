Conheça a história de Edi, zebra que fugiu de uma fazenda e foi resgatada de helicóptero nos EUA

Uma zebra chamada Edi fugiu de uma fazenda e foi resgatada por um helicóptero no Tennessee, nos Estados Unidos. A ação foi gravada e o vídeo dela suspensa pelo helicóptero, no ar, ficou famoso na internet. Edi ficou conhecido como ‘a zebra voadora’. Além da fama, o animal causou tumulto entre os carros e fez as autoridades bloquearem rodovias próximas ao local em que ele vagava livremente. Confira mais detalhes na reportagem.



