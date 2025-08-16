Conheça o Marcos, que usa uma kombi estilosa para entregar jornais por SP
Marcos entrega jornais durante a madrugada, destacando a importância da leitura
Marcos realiza a entrega de jornais nas ruas de Guarulhos, Grande São Paulo, durante a madrugada. Ele usa uma Kombi adaptada para transportar os exemplares, garantindo conforto ao trabalho. O processo destaca a importância da leitura diária. Acompanhe a reportagem!
