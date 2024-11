Corpo de estudante de medicina morto em abordagem policial é velado em São Paulo

O estudante de medicina Marco Aurélio Acosta foi morto por um tiro durante uma abordagem policial em São Paulo. O soldado que disparou foi indiciado por homicídio doloso. Imagens mostram o momento da abordagem e a reação do estudante. O velório do jovem acontece nesta sexta (22) na zona sul da capital paulista com a presença da família e amigos. A mãe e o pai são médicos peruanos que vieram ao Brasil há 30 anos.