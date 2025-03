Corpo de idosa encontrado durante buscas por Vitória pode ter ligação com o caso da adolescente

O Balanço Geral acompanhou todas as investigações que envolvem o caso da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos. No começo das buscas, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí, no interior de São Paulo. Ela foi identificada como Edna Oliveira Silva, de 65 anos. A polícia tenta esclarecer a morte dela, mas durante as investigações, foi descoberto que Edna já trabalhou com um parente de um dos suspeitos de matar Vitória. Entenda na reportagem!



