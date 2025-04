Corpo de professora desaparecida é encontrado em região de mata na zona sul de São Paulo

O corpo da professora Fernanda Bonin, de 42 anos, foi encontrado em uma região de mata em um terreno próximo ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. A vítima tinha ferimentos no pescoço, e seu carro e o celular desapareceram. No entanto, o telefone de Fernanda funcionou até o dia seguinte do encontro do corpo. Ela desapareceu depois de sair de casa para socorrer a sua esposa, cujo carro havia quebrado a caminho da casa de Fernanda. A polícia continua investigando para descobrir quem cometeu o homicídio.



