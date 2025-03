Corpo é encontrado na área onde menina Vitória está sendo procurada

Um corpo foi encontrado em uma área de cachoeira durante as buscas por Vitória, jovem que está desaparecida desde quarta-feira (26). O último sinal do celular da garota também indicava a região. A polícia informou que o corpo pertence a uma jovem com características semelhantes às de Vitória, como tatuagens e idade aproximada. Além disso, havia sinais de violência e o corpo estava sem roupas. A perícia ainda precisa confirmar a identidade e as causas da morte. Os familiares aguardam para realizar o reconhecimento formal. As buscas contaram com o apoio da GCM e de cães-farejadores.



