Corpo é encontrado no Autódromo de Interlagos; polícia suspeita que seja do empresário Adalberto

As autoridades investigam a descoberta de um corpo no Autódromo de Interlagos, que pode ser do empresário Adalberto, desaparecido há quatro dias. O corpo estava dentro de um buraco. Adalberto sumiu quando foi em um evento de motos. Ele enviou uma mensagem à esposa pouco antes de desaparecer.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!