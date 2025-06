Corpos de dois homens são encontrados enterrados no quintal de casa em MG

Anderson, de 51 anos, e Jairo, de 64 anos, foram encontrados mortos no quintal de casa em Minas Gerais. Os vizinhos estranham a falta de movimentação no imóvel há pelo menos quatro dias e chamaram a polícia. Ao chegar no local, a polícia encontrou João Vitor Fernandes, de 28 anos. O suspeito falou que comprou a casa e, depois, mudou a versão dizendo que havia ganhado o imóvel dos moradores como pagamento de um serviço. Os policiais desconfiaram e encontraram rastros de sangue pela casa e os corpos de Jairo e Anderson enterrados no quintal, sendo que um deles estava dentro de uma mala. João foi preso em flagrante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!