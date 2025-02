Corpos de gêmeas húngaras que desapareceram na Escócia são encontrados no fundo de rio

Henrietta e Eliza, gêmeas de origem húngara, desapareceram na manhã de 7 de janeiro após saírem de seu apartamento em Aberdeen, Escócia. Elas foram avistadas pela última vez caminhando na ponte Victoria, deixando todos os seus pertences para trás. 25 dias mais tarde, as autoridades encontraram seus corpos no fundo do Rio Dee. Mesmo com investigações extensas, as causas de suas mortes permanecem um mistério, sem evidências de violência ou problemas conhecidos que pudessem levar ao desaparecimento.