Cozinheiro mirim que faz sucesso nas redes sociais faz receita para Passaia, Fabíola e Lombardi

O cozinheiro mirim Nicolas Haires, de dez anos, faz sucesso nas redes sociais com vídeos onde compartilha as receitas que faz na cozinha. O Balanço Geral foi até Assis (SP) para conhecer o jovem e propor um desafio: fazer um prato para a equipe do programa. Primeiro, Nicolas cozinhou junto do chef Diego Gimenez. Depois, fez um prato mais que especial para Lombardi, Passaia e Fabíola. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!