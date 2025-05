Criança que desapareceu após ser levada para o bar com o pai é encontrada em Carapicuíba (SP)

Em Carapicuíba (SP), um pai levou sua filha de um ano e meio a um bar, onde acabou perdendo a criança. Ao perceber o desaparecimento, ele chamou a polícia. A mãe, que estava trabalhando, soube da situação ao retornar para casa e, em desespero, contatou as autoridades. Ela então descobriu que a criança estava sob os cuidados do conselho tutelar.



